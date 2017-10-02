بالصور.. تجاوبًا مع “المواطن”.. بلدية المسارحة تُصلح الانهيار الأرضي بإسكان الحصمة

المواطن - علي شيبان - أحد المسارحة

تجاوبت بلدية أحد المسارحة مع ما نشرته “المواطن” بتاريخ 1_10_2017 تحت عنوان “بالصور.. انهيار أرضي يترصد أهالي إسكان الحصمة بجازان”.

وسلط التقرير الضوءَ على معاناة المواطنين بسبب وجود انهيار أرضي على الحزام الجنوبي من إسكان الحصمة وحفريات مسببة مخاوف المارة والطلاب.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن“، في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، والتفاعل السريع من قِبل بلدية أحد المسارحة في إصلاح هذه الحفريات والتشققات في الموقع في فترة قصيرة من نشر الخبر، مثمّنين هذا التفاعل السريع من بلدية أحد المسارحة.

ومن جانبهم، قدم أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالحصمة شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن” لبلدية أحد المسارحة وعلى رأسها مديرها “الفيفي” وكذلك طاهر صيرم على التجاوب السريع، مثمنين جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة والقرى التابعة لها.

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