بالصور..صحة مكة تبحث معوقات الاستثمار مع القطاع الخاص

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

بحثت ثماني جهات حكومية أمس، معوقات الاستثمار في القطاع الصحي، مع عدد من المستثمرين وأصحاب المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة بمكة المكرمة.

جاء ذلك في لقاء تشاوري بمقر غرفة مكة المكرمة برعاية المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتداول اللقاء القضايا التي تعترض طريق الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي وسبل حلها لمقابلة الطلب، خاصة وأن مكة المكرمة تمتاز بخصوصية مواسم الحج والعمرة التي تتطلب التشاور بين الجهات ذات الصلة لتقديم خدمة متميزة للسكان ولضيوف الرحمن.

ووعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، المشاركين من مختلف قطاعات الصحة بالقطاع الخاص حل معضلة تأخر إصدار التراخيص بالاتفاق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي اتفق ممثلوها على أن لا تتجاوز مدة المعاملة المكتملة ٤٨ ساعة كحد أقصى في الإدارة المعنية بصحة مكة ومثلها فيما يخص المعاملات بشرطة العاصمة المقدسة والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة.

وأكد على اتخاذ ما يلزم لضم جميع المعايير والاشتراطات الخاصة برنامج التراخيص للجهات المعنية سواء للمنشآت أو الأطباء والممارسين الصحيين في بوابة إلكترونية موحدة؛ لتسهيل الإجراءات للمستثمرين في القطاع وتقليص عاملي الوقت والجهد، معلنًا عن انفتاح الوزارة التام على المستثمرين.







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