بالفيديو.. مانشستر سيتي يسحق ستوك بسباعية ويُحقق رقمًا تاريخيًّا

المواطن ـ محمد سلام

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ستوك سيتي، بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 29 هدفًا بعد مرور 8 جولات، منذ عام 1894م عندما سجل إيفرتون 30 هدفًا.

وسجل لمانشستر سيتي جابرييل جيسوس في الدقائق 17 و55، ورحيم ستيرلنج في الدقيقة 19، ودافيد سيلفا في الدقيقة 27، وفيرناندينيو في الدقيقة 60، وليروي ساني في الدقيقة 62 وأخيرًا بيرناردو سيلفا في الدقيقة 79.

واستفاد مانشستر سيتي من تعثر الغريم والجار مانشستر يونايتد أمام ليفربول لينفرد بالصدارة برصيد 22 نقطة، ويتجمد رصيد ستوك سيتي عند 8 نقاط في المركز الـ15.







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