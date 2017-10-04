برعاية “المواطن”.. افتتاح بازار بنات الجزيرة بعروض استمرت 3 أيام

المواطن - وفاء العصيمي - مكة المكرمة

في بادرة تهدف إلى إبراز مواهب النساء وجهودهم، رعت صحيفة “المواطن” وفريق الثقافة والإعلام ونادي الصحافة السعودي، يوم الأحد الماضي، افتتاح بازار “بنات الجزيرة”، حيث تم تصوير الأركان والطاولات المشاركة من قِبل الصحافة والإعلام.

وشهد الافتتاح حضور كثير من الشخصيات المميزة، منهن نجوى عواش، وصاحبة معهد وظيفتي النسائي نادية الصيني.

الجدير بالذكر أنه في اليوم التالي كانت أول أيام البازار، حيث بدأ الاحتفال من بعد صلاة المغرب، فيما اشتمل الافتتاح على تلاوة عطرة من القرآن الكريم، وكلمة ترحيبية من شاعرة أم القرى حنان آل ناضرين.

كما اشتمل على سحب كوبونات تذاكر سفر ورحلات بحرية داخلية ودورات مجانية مقدمة من معهد وظيفتي النسائي للتدريب.

واستمر الافتتاح ثلاثة أيام حيث تنوعت العروض المقدمة من مسرحية تراثية، وعروض لليوم الوطني لفرق متنوعة، كما تم تكريم أكبر وأصغر حرفيات مكة ومسيرة بالعلم والسيوف من قبل المشاركين.

واختتم الاحتفال بتكريم كل من شارك وساهم في نجاح البازار وتقديم شهادة شكر وتقدير وتوزيع الدروع والورد من قبل المنظمين.







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