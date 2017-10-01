بعد أزمة الفواتير.. لجين عمران تُغضب الإماراتيين مجدداً

المواطن - الرياض

لم تمضِ سوى أيام قليلة على هدوء العاصفة التي هبّت على المذيعة لجين عمران، بسبب نشرها مقطع فيديو على حسابها بـ “سناب شات”، تشتكي من ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء لديها في مقر سكنها بدبي، حيث تسببت مجدداً، دون أن تقصد، بإثارة غضب الإماراتيين بتغريدة تعبيراً عن سعادتها بالقرار الملكي الذي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وكتبت لجين عمران عبر حسابها على “تويتر”، إنها تستخدم رخصة قيادة لدولة مجاورة: “طول عمري أسوق برخصة مصدرها بلد جار، وأخيراً ببدلها لرخصة سعودية وبكل فخر”.

إلا أن عدم تسمية لجين للبلد المجاورة جعل أحد المغردين يرد عليها: “الله يا لدنيا، سنين تأكل من خير الـ-جارة- وعلشان فاتورة جحدتنا إذا أكرمت اللئيم تمردا”.

وقوبلت تغريدة لجين عمران بسيل من التعليقات التي تنتقد أسلوبها، مما دفعها ترد على المغرّد قائلة: “الجارات كثيرات وللعلم رخصتي ليست إماراتية إذا هذا قصدك، بس مشكلتك مثل مشكلة بعض العقليات والنفسيات “سوء النية” والصيد في المياه العكرة. الله يكفينا شركم”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :