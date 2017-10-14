جمعية “زهرة” والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي تتفقان على توعية المرأة بسرطان الثدي

المواطن - الرياض

وقعت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور علي بن مفرح البراتي، اتفاقية تعاون مع جمعية زهرة ممثلة برئيسة مجلس إدارتها صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز في مدينة الرياض، بتاريخ 22/01/1439هـ الموافق 12/10/2017م، بحضور أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وجرى التوقيع خلال حفل تدشين جمعية زهرة للحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر. وأوضح الدكتور البراتي أنَّ “هذه الاتفاقية تهدف إلى توعية المجتمع بسرطان الثدي، وسبل الوقاية منه، ودعم المصابات، من خلال توضيح دور العلاج الطبيعي في صحة المرأة، وأهميته في رعاية مرضى سرطان الثدي، والذي تشرف عليه مجموعة صحة المرأة للعلاج الطبيعي التابعة للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي”.







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