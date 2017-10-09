خلفاً لابن ثنيان.. عبدالعزيز الجربوع رئيساً لمجلس إدارة سابك

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت، مساء أمس الأحد، في المبنى الرئيس لسابك في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 80.59% من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على التعديلات اللازمة للنظام الأساس للشركة بما يتوافق مع ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 476 وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ.

2- الموافقة على اختيار أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (الممثلين للحكومة) لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 11 / 4 / 2016م.

وأقرت الجمعية العامة اختيار السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة (الممثلين للحكومة)؛ لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 11 / 4 / 2016م وتنتهي بتاريخ 10 / 4 / 2019م:

1- الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع – رئيس مجلس الإدارة – عضوًا غير تنفيذي

2- الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان – نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي – عضوًا تنفيذياً

3- الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك – عضوًا غير تنفيذي

4- الأستاذ كالم ماكلين – عضوًا غير تنفيذي

5- المهندس روبيرتو قيالدوني – عضوًا غير تنفيذي







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