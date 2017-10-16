صندوق التنمية العقارية.. 4 مسارات تناسب غالبية الفئات المستفيدة

المواطن - الرياض

أشاد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ببرامج التمويل المدعوم الذي أعلن عنه صندوق التنمية العقارية.

ورحب النشطاء بالأربعة أقسام التي أعلن عنها صندوق التنمية العقارية، مؤكدين أنه برامج التمويل تتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأكدوا أن المسار الأول الذي أعلن عنه صندوق التنمية العقارية، ويتمثل في شراء وحدة سكنية جاهزة، بحيث يستطيع المستفيد شراء عقار من خلال جهات التمويل، هو الأفضل بالنسبة لمن يمتلك رأس مال.

أما بالنسبة إلى المسار الثاني الذي أعلن عنه صندوق التنمية العقارية، فيشمل تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة من خلال جهات التمويل بمواصفات محددة، ويتم بناء الوحدة خلال 3 سنوات كحد أقصى، وهو ما رأى البعض أنه مسار جيد لمن يستطيع الانتظار ولديه بالفعل وحدة سكنية يعيش فيها.

وحول المسار الثالث الذي يتمثل في تمويل البناء الذاتي، بحيث يقوم المستفيد برهن الأرض المملوكة له ليحصل بموجبها على تمويل عقاري بنظام الدفعات حتى يتمكن من بناء أرضه، فنال إعجاب الكثيرين، خاصةً وأن هناك أراضي كثيرة غير مستغلة.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن المسار الرابع وهو “التمويل برهن العقار” يمكّن المستفيد من رهن العقار المملوك له ليحصل على تمويل عقاري بنسبة معينة من قيمة العقار بنظام الدفعة الواحدة، وهو بحسب مختصين في القطاع العقاري له منافع ستنعكس على السوق العقاري خلال مدة زمنية قصيرة، وتظهر في انخفاض الأسعار.







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