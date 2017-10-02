صومالي مشتبه به في هجوم كندا

المواطن - وكالات

أكدت الشرطة الكندية أن الشخص المشتبه به، الذي اعتًقل بعد الهجمات التي وقعت الليلة الماضية في مدينة إدمنتون، صومالي كان يسعى للحصول على حق اللجوء.

ولم تكشف الشرطة في مؤتمر صحافي عن اسمه، ولكنها قالت: إن السلطات حققت في بلاغ في 2015 بشأن اعتناقه أفكارًا متطرفة، وقررت في ذلك الوقت أنه لا يشكل خطرًا.

وفي حادث أول مساء السبت، صدمت سيارة حواجز ودهست شرطيًّا خلال أدائه خدمته، ثم خرج رجل منها وطعن الشرطي مرارًا قبل أن يفر، وفق شرطة إدمنتون.

وبعد بضع ساعات، صدم المشتبه به في سيارة أخرى مشاة في موقعين مختلفين، فأصيب أربعة منهم.

ولفتت الشرطة إلى أنها اعتقلت المهاجم البالغ نحو ثلاثين عامًا.







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