عاجل .. تفاصيل الإطاحة بشخصين تداولا أوراقًا مالية مزيفة في رفحاء

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

أطاح رجال الأمن في المنطقة الشمالية بشخصين قاما بتداول أوراق مالية مزيفة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد مهدي العنزي أن شرطة محافظة رفحاء تمكنت يوم الجمعة الماضي من إلقاء القبض على شخصين من القبائل النازحة في العقد الثالث من عمرهما بعد أن توفرت لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة معلومات عن قيامهما بالحضور إلى إحدى الورش المخصصة لتغيير الزيت ودفعا مبلغًا ماليًا من فئة الخمسمائة ريال يشتبه أنها مزيفة، كما تلقت شرطة المحافظة بلاغًا من مواطن في العقد الرابع من عمره عن قيام شخص بشراء بعض الأغراض من محل ألعاب أطفال يملكه المبلِغ، وأعطى العامل ورقة مالية من فئة الخمسمائة ريال اشتبه أنها مزيفة.

وأضاف أنه من خلال الاطلاع على الشريط المصور بكاميرات المحل اتضح أن ذلك الشخص هو أحد المتهمين المقبوض عليهما حيث تمكن العاملون في الورشة والمحل من التعرف عليهما، وبعد اتخاذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية تم إحالتهما إلى النيابة العامة بمحافظة رفحاء.







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