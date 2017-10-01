عبدالمجيد عبدالله: حفلتي المقبلة في جدة للعائلات

المواطن - جدة

كشف النجم عبدالمجيد عبدالله، أن حفلته المقبلة في جدة ستشهد حضور العائلات.

ورد عبدالله على مغرد طلب منه إقامة حفلة في جدة: “الحفلة الجاية أكيد.. بس هالمرة حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت، أخيرًا حنصير طبيعيين. مملكتنا الغالية في عهد جديد يبشر بكل ما فيه خير. والجاي أحلى”.

ونال رد الفنان عبدالمجيد عبدالله انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي أشارت إلى أن الفنان زف خبر أسبقية دخول العائلات للحفلات الغنائية الذي يقتصر إلى الآن على الشباب.

وكانت آخر إطلالات عبدالمجيد عبدالله على المسرح في حفلة احتضنتها دار الأوبرا الكويتية في 30 مارس الماضي.







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