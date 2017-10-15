عوالق ترابية على جنوب المملكة وسماء غائمة على عسير وجازان

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عوالق ترابية تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على جنوب المملكة وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير قد تتخللها سحب رعدية، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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