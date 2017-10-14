فيديو .. سجين يقتل زميله ويسحب جثته دون ملاحظة الحراس

المواطن - وكالات

رصدت كاميرا مراقبة داخل سجن في بلدة لندن بمدينة أونتاريو الكندية، حادثًا مروعًا لسجين يقتل زميله داخل زنزانة ويسحب جثته دون أن يلاحظ الحراس.

وذكر موقع “ميرور”، أن الزنزانة شهدت اضطرابًا بين السجناء، حيث ظهر السجين أنطوني جورج يضرب زميله آدم كارجوس حتى الموت، ثم ظهر وهو يسحب كيسًا أبيض إلى منطقة حمام مشترك في صباح اليوم التالي، ويعتقد أن الجثة بداخله، حيث وقف السجناء في حالة صدمة يشاهدون من بعيد، في حين لم يلاحظ حراس السجن ما يحدث.

وكشفت التقارير أن جورج البالغ من العمر 32 عامًا حُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط عنه لمدة 10 سنوات؛ بسبب قتل كارجوس البالغ من العمر 29 عامًا.

كما أفادت أن كارجوس تعرض للاختناق واللكم والركل والضرب حتى الموت في جريمة قتل وحشية، وأوضح جورج أنه كان في حالة سكر عندما قتل كارجوس.







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