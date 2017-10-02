قرقاش: تويتر السعودي أكثر تأثيرًا من الجزيرة القطرية

المواطن - الرياض

أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، أن تنظيم الحمدين يعرف المطلوب للخروج من أزمته، ومع ذلك فشل برسائل المظلومية والإنكار بنيويورك الأميركية، برغم إنفاقه الأسطوري على الإعلام، مضيفًا أنه مع تحول المشهد الإعلامي فإن “تويتر السعودي” أكثر تأثيرًا من قناة الجزيرة القطرية.

وقال قرقاش عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “المشهد الإعلامي متحوّل في التقنية والمحتوى، ففي أزمة قطر نجد أن التويتر السعودي أكثر تأثيرًا من الجزيرة القطرية”.

وأضاف: “على المستوى السياسي خيارات الدوحة تتضاءل، والعواصم ٤ تمضي بثقة متجاوزة هذا الملف والذي لم يعد من الأولويات، قطر تعرف المطلوب للخروج من أزمتها”.

وتابع: “فشلت قطر في نيويورك برغم الإنفاق الأسطوري على الإعلام، وتشبعنا برسائل المظلومية والإنكار، مفتاح حلّ أزمة الثقة السياسة والحكمة لا الإعلام”.

وتقاطع الدول الأربع قطر بسبب دعمها للإرهاب، ورفضت الدوحة تنفيذ الـ13 مطلبًا التي قدمتها الدول الأربع، لتستمر في تكبرها وأساليبها الملتوية الداعمة للإرهاب.







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