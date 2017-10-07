لأول مرة.. تركيب مفصل كامل لمريضة خمسينية في جدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

قام فريق طبي بمستشفى شرق جدة بإشراف استشاري جراحة العظام الدكتور عباس بن محمد الشيخ بإجراء عملية تغيير مفصل كامل للورك الأيمن لامرأة تبلغ من العمر ٥٢ عاماً.

ويعد ذلك المرة الأولى التي تُجرى فيها مثل هذا النوع من العمليات بمستشفى شرق جدة.

واتضح بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للمريضة وجود نقص تروية في رأس عظمة الفخذ الأيمن مع خشونة وخلع جزئي لمفصل الورك كما كانت المريضة تعاني من آلام شديدة في الورك وصعوبة في المشي والحركة وقصر في الطرف الأيمن.

وأوصى الفريق الطبي المعالج بضرورة إخضاع المريضة لعملية جراحية، وقد استغرقت العملية ما يقارب الساعتين والنصف وتماثلت المريضة للشفاء.







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