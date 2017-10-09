لتقليل قوائم الانتظار .. تدشين وحدة عمليات العيون بمستشفى بريدة المركزي‎

المواطن - بريدة

دشّنت بمستشفى بريدة المركزي وحدة العمليات الصغرى بقسم العيون، صباح أمس الأحد، لعلاج وإجراء الجراحات المتخصصة بأمراض وإصابات العيون، كما دشنت وحدة عمليات حقن أدوية ” Anti V. E. G. F” لعلاج أمراض الاعتلال السكري الشبكي للعيون والتي تهدف إلى تقليل قوائم الانتظار وتوفير الراحة للمرضى.

وأفاد مدير المستشفى أحمد بن عبدالعزيز الربيش أن وحدة العمليات الخاصة بمرضى العيون تم تدشينها اليوم بعد أن تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية واستيفائها لكامل الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توفرها وفقاً لضوابط التعقيم ومكافحة العدوى وهي منفصلة عن قسم العمليات الرئيسي بالمستشفى.

لافتاً إلى أن وحدة العمليات الصغرى يتم فيها إجراء عملية إزالة الأكياس الدهنية من الجفون، وعمليات كي الشعر، وتصليح تهتك وجروح الجفون للحالات الطارئة والمصابة، واستئصال الظفرة من العين.

وأضاف: فيما يخص وحدة عمليات الحقن، فيتم فيها عملية حقن أدوية ” Anti V. E. G. F” داخل الجسم الزجاجي للعين، وذلك لعلاج أمراض الاعتلال السكري الشبكي DIABETIC” RETINOPATHY ” للمرضى المصابين بمرض السكري ممن يعانون من اعتلال شبكي وانسداد الوريد الشبكي للعين.

وأشار مدير المستشفى إلى أن تخصيص وحدة عمليات مستقلة خاصة بقسم العيون هو بهدف تقليل قوائم الانتظار للمرضى العيون ممن يحتاجون لإجراء تدخل طبي جراحي، وأيضاً لتخفيف الضغط على قسم العمليات الرئيسي بالمستشفى؛ مما يتيح فرصة إجراء العمليات لأكبر عدد من المرضى.







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