مركز إعلامي في موسكو لخدمة العمل الإعلامي خلال الزيارة الملكية إلى روسيا

افتتح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مساء أمس المركز الإعلامي المصاحب لفعاليات الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية في موسكو لخدمة العمل الإعلامي خلال الزيارة الملكية لخادم الحرمين الشريفين إلى روسيا. كما التقى رؤساء تحرير الصحف المحلية والوفد الإعلامي المعني بتغطية الزيارة الميمونة والأحداث والفعاليات المصاحبة لها.

وتناول اللقاء مناقشة أفضل السبل لتقديم تغطية إعلامية متميزة تواكب الحدث.

وأكد معالي الوزير في هذا السياق على ضرورة تجنيد الطاقات والكوادر البشرية لهذا العمل وتسخير جميع الإمكانات الإعلامية لإبراز الزيارة والفعاليات عالمياً بالصورة التي تعكس صورة المملكة المتميزة وتُعبّر كذلك عن المكانة الرفيعة لبلادنا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة والإعلام قامت بتجهيز المركز الإعلامي بالأجهزة والكاميرات والترجمة الفورية وربط ذلك بوسائل الإعلام المختلفة لكي تبث الفعاليات باللغتين العربية والروسية في الوقت نفسه، ويتم تنسيق عمل الإعلاميين والمراسلين الروس الذين ينقلون الفعاليات إلى وسائل الإعلام الروسية الكبرى ووسائل الإعلام الدولية الأخرى من خلال هذا المركز بما يضمن وصول المعلومة بالسرعة المطلوبة والدقة المهنية اللازمة.







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