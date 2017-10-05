‏#عاجل .. صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة

المواطن - الرياض

أشاد صندوق النقد الدولي بإجراءات الضبط المالي في السعودية، وأضاف أن نمو الاقتصاد غير النفطي وصل إلى 1.7% هذا العام.

وتابع الصندوق أن على السعودية تنفيذ الإصلاحات ومنها زيادة أسعار الطاقة، منوهاً بفاعلية الإصلاحات الاقتصادية لحكومة المملكة.

بدوره رحب وزير المالية محمد الجدعان بتقرير صندوق النقد الدولي الذي يوضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأضاف “نحن ملتزمون بتبني الأعمال والبرامج المناسبة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها”.

وتابع بقوله “صندوق النقد الدولي يشير للنتائج الإيجابية المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المُضافة”.

وأكد الجدعان أن الإصلاحات الهيكلية للمملكة ستسهم في تعزيز النمو غير النفطي والحد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :