شاهد.. داود الشريان لمتابعي الثامنة: أستودعكم الله.. واستروا ما واجهتم

بحرقة.. هكذا كان الإعلامي داود الشريان يناقش أهم القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والخدماتية في المملكة، عبر برنامجه “الثامنة”، الذي قدمه طوال 5 سنوات تقريبًا.
وودع داود الشريان برنامج الثامنة مساء اليوم الأحد، في حلقة مليئة بالمشاعر والألم من جانب المشاهدين الذين كثيرًا ما أثنوا على داود الشريان ومهنيته في الإعلام.
بحرقة..
هكذا كان #داود_الشريان يناقش أهم القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والخدماتية في المملكة..#وش_عند_داود#وداعا_داود_الشريان pic.twitter.com/l3AJvpav6S
— الثامنة MBC (@MBC8PM) November 12, 2017
وأكد مدير عام العلامة التجارية والتسويق والأعمال الرقمية، فضل زهر الدين، أن كان هاجس MBC الوصول لجميع فئات المجتمع وتحقق هذا الحلم عن طريق الإعلامي داود الشريان في برنامج الثامنة.
مدير عام العلامة التجارية والتسويق والأعمال الرقمية فضل زهر الدين:
كان هاجس MBC الوصول لجميع فئات المجتمع وتحقق هذا الحلم عن طريق #داود_الشريان في برنامج #الثامنة#وش_عند_داود#وداعا_داود_الشريان pic.twitter.com/iltZkoKKxm
— الثامنة MBC (@MBC8PM) November 12, 2017
كما أذاع البرنامج بعض الكواليس من خلف الكاميرا، حيث أكد طاقم برنامج داود الشريان: “رحلت وامتلأ صدري غياب وما قدرت ألقك”.
كواليس برنامج #الثامنة
وطاقم البرنامج لـ #داود_الشريان :
رحلت وامتلى صدري غياب وماقدرت القاك.#وداعا_داود_الشريان pic.twitter.com/vnnb9Y0Y4M
— الثامنة MBC (@MBC8PM) November 12, 2017
وقال داود الشريان لمتابعي “الثامنة” بصوت متأثر من الفراق وإن لم يخلُ من القوة التي طالما اتسم بها: “أستودعكم الله.. واستروا ما واجهتم”.
#داود_الشريان :
استودعكم الله .. واستروا ماواجهتم#الثامنة#وش_عند_داود#وداعا_داود_الشريان pic.twitter.com/Zx1NhZg6dc
— الثامنة MBC (@MBC8PM) November 12, 2017
وكان وداع داود الشريان للبرنامج مؤثرًا لكل من شاهده.
#وداعا_داود_الشريان #الثامنة pic.twitter.com/mGgq8OW3sx
— الثامنة MBC (@MBC8PM) November 12, 2017