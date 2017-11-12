شاهد.. داود الشريان لمتابعي الثامنة: أستودعكم الله.. واستروا ما واجهتم

المواطن - الرياض

بحرقة.. هكذا كان الإعلامي داود الشريان يناقش أهم القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والخدماتية في المملكة، عبر برنامجه “الثامنة”، الذي قدمه طوال 5 سنوات تقريبًا.

وودع داود الشريان برنامج الثامنة مساء اليوم الأحد، في حلقة مليئة بالمشاعر والألم من جانب المشاهدين الذين كثيرًا ما أثنوا على داود الشريان ومهنيته في الإعلام.

وأكد مدير عام العلامة التجارية والتسويق والأعمال الرقمية، فضل زهر الدين، أن كان هاجس MBC الوصول لجميع فئات المجتمع وتحقق هذا الحلم عن طريق الإعلامي داود الشريان في برنامج الثامنة.

مدير عام العلامة التجارية والتسويق والأعمال الرقمية فضل زهر الدين:

كان هاجس MBC الوصول لجميع فئات المجتمع وتحقق هذا الحلم عن طريق #داود_الشريان في برنامج #الثامنة#وش_عند_داود#وداعا_داود_الشريان pic.twitter.com/iltZkoKKxm — الثامنة MBC (@MBC8PM) November 12, 2017

كما أذاع البرنامج بعض الكواليس من خلف الكاميرا، حيث أكد طاقم برنامج داود الشريان: “رحلت وامتلأ صدري غياب وما قدرت ألقك”.

وقال داود الشريان لمتابعي “الثامنة” بصوت متأثر من الفراق وإن لم يخلُ من القوة التي طالما اتسم بها: “أستودعكم الله.. واستروا ما واجهتم”.

وكان وداع داود الشريان للبرنامج مؤثرًا لكل من شاهده.







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