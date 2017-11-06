قال كفاية دلع وسقط في شرِّ أعماله.. مواطنون لصالح كامل: على الباغي تدور الدوائر

المواطن ـ رقية الأحمد

ظهر حاملًا وجه البراءة، داعيًا الشعب إلى التقشّف، بينما تزداد ثروته من الفساد والإفساد في الأرض، ادّعى أنَّ شبابنا قد نال ما يكفي من “الدلع”، واليوم دارت عليه الدوائر، حتى صار من الموقوفين .

إنّه رجل الأعمال الشهير، الذي أسقطته لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن قائمة شملت أمراء ووزراء سابقين وحاليين، ورجال أعمال آخرين، نتحدث هنا عن صالح كامل، صاحب التعليق الشهير “كفاية دلع”.

نسي كامل، أن عين المواطن والحكومة بالمرصاد، وأنّها أبدًا لن تغفل عن أفعاله، احتلَّ الشوارع وضمّها إلى ملكيّته الخاصة، تربّح من المشاريع، على حساب الدولة والمواطن، ولبس رداء الفقيه مطالبًا بالعمل الجاد، بينما يقتات هو على جهد المواطنين، ليأتي اليوم الذي تنتهي فيه إحدى سلاسل الفساد التي بدأت به.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم على توقيف رجل الأعمال الشهير، المقطع الذي يوثّق لحظة تصريح كامل “كفاية دلع”، ليوجّهوا له ولكل من تسوّل له نفسه الرسائل، بأنَّ العدل آت لا محالة، وأنَّ وعد الله حق، خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد.

وأكّد المواطنون أنَّ “هذا يسمى استهتار بالمواطن، يتكلم كأنه مربي فاضل ، كان عليه أن يعلم أنَّ الدنيا تدور، ولكل ظالم نهاية، لو أنّه عرف أحوال الناس ما وصفهم بهذا الكلام”.

وأضافوا: “عاش على الرفاهية وعلى أموال الشعب، ويطالب بتخفيض الرواتب، من الجيد أنّه تمّت الإطاحة به قبل موته، فعليه أن ينال عقاب الدنيا قبل الآخرة، يمتلك نصف شوارع الدولة، وبيته مخطط كامل، ويريد من الشعب ألا يسرف، حسبنا الله ونعم الوكيل”.







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