إيداع مخصصات حساب المواطن غدًا والبرنامج مستمر 5 سنوات

المواطن - الرياض

يترقب 13 مليون مواطن غدًا صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن.

ووفقًا لتعميم اطلعت عليه “المواطن” فإن برنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعاد تقييمه قبل ذلك.

ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر سياسات برنامج حساب المواطن على أن يتم إيداع أول دفعة غدًا الخميس فيما تم جدولة باقي الدفعات يوم العاشر من الشهر الميلادي اعتبارًا من 10 يناير المقبل.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وسيتم وقف صرف الدعم مؤقتاً عن المستفيد، إذا فقد أياً من الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج حساب المواطن على أن يعاد صرف الدعم بعد انتفاء سبب الإيقاف، دون الإخلال باستمرار صرف الدعم لبقية المستفيدين، على أن يكون حد الإعفاء من التناقص والحد المانع من الحصول على الدعم متغيرًا لكل متقدم حسب عدد التابعين وأعمارهم، وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :