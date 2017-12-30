“المواطن” تنشر استفسارات عملاء شركات الاتصالات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

كشفت مصادر “المواطن” معلومات جديدة حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% للخدمات وآلية إضافة الضريبة للخدمات لقطاع الاتصالات.

وأشارت المصادر إلى أن شركات صيانة الأجهزة التابعين للشركات أبلغوا الموظفين بصيانة أجهزة العملاء مضافة إليها ضريبة القيمة المضافة، فيما أبلغوا موظفي المبيعات أن أسعار شرائح البيانات المسبقة الدفع وبطاقات إعادة شحن رصيد البيانات شاملة القيمة المضافة، ولا يُلزم دفع أي مبلغ إضافي لضريبة القيمة المضافة عند الشراء.

وبينت المصادر أن أي خدمة ذات قيمة يتم تفعيلها من قبل العميل “باقات بيانات أو مكالمات إضافية، خدمات كالبلاك بيري أو حجب المكالمات” ذات القيمة سوف تخضع هي أيضًا للضريبة.

وتنفرد “المواطن” بنشر أهم الاستفسار، وهي على النحو الآتي:

كيف سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أجهزة الجوال؟

سيتم إضافة 5% ضريبة القيمة المضافة إلى سعر أي جهاز في وقت الشراء.

كيف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حالة تقسيط الجهاز؟

سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على مبلغ الدفعة وعلى جميع الأقساط اللاحقة خلال فترة التقسيط.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند استخدام الخط المفوتر لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة وتصفح الإنترنت وما إلى ذلك؟

نعم، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إجمالي مبلغ الفاتورة التي ستشمل جميع خدمات الخط المفوتر.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حالة إجراء مكالمة أو استخدام الإنترنت من الحد المسموح من باقة المفوتر التي اشتركت فيها؟

سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إجمالي مبلغ الفاتورة الذي يتضمن سعر الباقة المفوترة التي اشتركت بها.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند استخدام الخط المفوتر أثناء التجوال؟

سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إجمالي مبلغ الفاتورة الذي يتضمن استخدام التجوال.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند تحويل مبلغ شحن من مفوتر إلى مسبق الدفع؟

سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إجمالي مبلغ الفاتورة الذي يتضمن المبلغ المحول.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند الاشتراك في باقة من باقات المفوتر؟

سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إجمالي مبلغ الفاتورة الذي يتضمن سعر الباقة المفوترة التي اشتركت فيها.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند شراء خط مفوتر؟

نعم سيتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عند شراء الخط المفوتر.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند شراء خط مسبق الدفع؟

نعم سيتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عند شراء الخط مسبق الدفع.

كيف سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات مسبقة الدفع؟

سيتم إضافة 5% ضريبة القيمة المضافة على شرائح سوا وبطاقات الشحن عند الشراء.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند استخدام خط مسبق الدفع لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة وتصفح الإنترنت وما إلى ذلك؟

بالنسبة لجميع الخدمات مسبقة الدفع، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة واحتسابها في وقت شراء بطاقة الشحن.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند استخدام خط مسبق الدفع أثناء التجوال؟

بالنسبة لجميع الخدمات مسبقة الدفع، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة واحتسابها في وقت شراء بطاقة الشحن.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند إجراء تحويل الرصيد من خط مسبق الدفع إلى خط مسبق دفع آخر؟

بالنسبة لجميع الخدمات مسبقة الدفع، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة واحتسابها في وقت شراء بطاقة الشحن.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند الاشتراك في باقة مسبقة الدفع؟

بالنسبة لجميع الخدمات مسبقة الدفع، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة واحتسابها في وقت شراء بطاقة الشحن.

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عندما يكون لدي رصيد بالسالب على خط مسبق الدفع؟

بالنسبة لجميع الخدمات مسبقة الدفع، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة واحتسابها في وقت شراء بطاقة الشحن.

ماذا سيحدث عندما أشتري بطاقة شحن قبل يوم 1/ 1/ 2018م وأعيد شحن الخط مسبق الدفع بعد ذلك التاريخ؟

يمكنك إعادة شحن خطك بدون احتساب الضريبة؛ لأن تاريخ الشراء تم قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كيف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند شراء جهاز مع أقساط قبل يوم 1/ 1/ 2018م؟

سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الأقساط التي يتم تحصيلها بعد يوم 1/ 1/ 2018م، وسيتم إضافتها مع إجمالي الفاتورة المستحقة.

كيف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حالة العقد بما في ذلك الجهاز الذي تم التوقيع عليه قبل يوم 1/ 1/ 2018م؟

سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إجمالي مبلغ الفاتورة الذي يتضمن سعر العقد الذي سيصدر بعد يوم 1/ 1/ 2018م.

هل ستتغير قيمة القسط الشهري لباقات الأجهزة بعد تاريخ 1/ 1/ 2018م.

نعم، سيتم إضافة 5% على كل قسط.

على سبيل المثال:

السعر النقدي لجهاز آيفون X: 4,299 ريالًا، 64جيجا بايت.

الضريبة المضافة: 214.95 ريال.

بعد تطبيق الضريبة سيكون إجمالي المبلغ نقدًا: 4513.95 ريال.

الأقساط:

نفرض أن العميل اختار قسط 150 ريالًا شهريًّا لمدة 12 شهرًا.

ستكون الدفعة المقدمة: 2499 ريالًا + (5%) (124.9) ريال.

الأقساط الشهرية 150 ريالًا مضافًا إليها 5% شهريًّا لمدة 12 شهرًا بإجمالي: 1890 ريالًا.

1800 ريال (150 شهريًّا) + (7.5) ريال قيمة مضافة (90) ريالًا لمدة 12 شهرًا.

هل سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على عميل وصل إلى الحد الائتماني وجاء لتسديد الفاتورة؟

سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إجمالي مبلغ الفاتورة.

يوجد في الباقات دقائق مجانية خارج الشبكة مثل باقة + 400 يوجد بها 2000 دقيقه مجانًا بعد تجاوز الدقائق المسموح بها، هل ما تجاوز تضاف عليها الضريبة المضافة؟

سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبلغ الإجمالي في الفاتورة فقط.

في حال تقديم العروض الخاصة من إدارة المحافظة على العملاء. هل سيتم احتساب ضريبة على العروض المقدمة؟

سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبلغ الإجمالي في الفاتورة فقط.

لو صدرت فاتورتي بقيمة 1000 ريال مضافة إليها الضريبة 5% (50 ريالًا) سيصبح إجمالي الفاتورة 1050 ريالًا. لو تم تسديد جزء من الفاتورة، على سبيل المثال 500 ريال وتم ترحيل باقي المبلغ للشهر القادم (550 ريالًا). هل سيتم احتساب الضريبة على مبلغ الـ1050 ريالًا في الشهر الأول واحتساب الـ550 ريالًا في الشهر الثاني كذلك؟

لن يتم احتساب الضريبة على المبلغ المتبقي (550 ريالًا)؛ وذلك لاحتسابها في الشهر الأول.

كيف يتم احتساب الضريبة المضافة في الحالة التالية:

عميل تصدر فاتورته في يوم 15/ 1/ 2018م. أصبح لدينا أول 15 يومًا بدون ضريبة وهي من الفترة 15/ 12/ 2017م إلى 31/ 12/ 207م. وآخر 15 يومًا بضريبة وهي من الفترة 1/ 1/ 2018م إلى يوم 15/ 1/ 2018م.

هل تُحسب بالطريقة السابقة في أعلى الرسالة أم أنه لابد على العميل أن يُكمل 30 يومًا وتكون الـ30 يومًا جميعها بعد تاريخ 1/ 1/ 2018م؟

سيتم تطبيق الضريبة على الاستخدامات التي تمت بعد 1/ 1/ 2018م فقط.

ماذا عن العميل الحالي الذي لديه قسط شهري ولديه عقد مع الشركة بأن يدفع قسطًا شهريًّا 150 مثلًا لمدة 18 شهرًا؟

سيتم إضافة ضريبة 5% بعد تاريخ التطبيق على القسط الشهري.

هل سيوضح للعميل ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة؟

نعم، سيتم إيضاح قيمة الضريبة في الفاتورة.







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