الموظفون يترقبون راتب برج الجدي.. هنا موعد الصرف ونصائح مهمة للادخار والاستثمار

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون من المواطنين والمقيمين في المملكة موعد صرف راتب شهر ربيع الآخر، والذي يوافق برج الجدي حسب التقويم الشمسي المعمول به حالياً في المملكة في نظام صرف الرواتب.

وطبقاً لبيان مؤسسة النقد العربي حول مواعيد صرف الرواتب بنظام الأبراج؛ فإن موعد إيداع رواتب برج الجدي سيكون -بمشيئة الله- يوم الثامن من شهر ربيع الآخر 1439 هـ.

ويوافق ذلك بمشيئة الله يوم 26 من شهر ديسمبر الجاري بالتقويم الميلادي.

ويتم حالياً صرف الرواتب في المملكة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 1437/12/25 هجرية بصرف رواتب موظفي الدولة، كما جاء في المرسوم الملكي الصادر برقم م/6 وتاريخ 1407/4/12 هجرية، وذلك طبقاً للتقويم الشمسي الهجري.

وتم تطبيق نظام الرواتب بالأبراج والشهور الشمسية من قِبَل حكومة المملكة منذ قرابة العام، وهو من الناحية الاقتصادية يوفر ما يقرب من 14 مليار ريال سنوياً، خاصة أن نظام الأبراج يزيد عن السنة الهجرية بـ 11 يوماً.

ويأتي هذا النظام الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها المملكة والتي من شأنها تغطية عجز الموازنة، والنهوض بالمجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية والبناء.

وفي هذا السياق ينصح خبراءُ الاقتصاد بالحفاظ على الراتب من خلال مجموعة من الإجراءات، والتي بدورها تُعين المواطنَ على الوفاء بالتزاماته الأسرية دون الاضطرار للاقتراض في آخر الشهر.

ومن أهم نصائح الادخار للحفاظ على الراتب:

1- نظّموا أموركم المالية: وذلك بتحديد الأولويات وتجنب شراء الأشياء التي لا نحتاج إليها.

2- انتظروا وقت التخفيض: حيث تَقلّ الأسعار ويزيد المعروضُ بنفس الجودة ولكن بأسعار أقل من المعتاد.

3- حضّروا طعامكم بأنفسكم: فهو أقل تكلفة وأكثر فائدة من تناول أطعمة المطاعم.

4- ترشيد استهلاك الكهرباء والماء حتى ينعكس ذلك على فاتورة الاستهلاك.

5- الاستثمار: في حالة توفّر قدر معقول من المال ينصح باستثمار هذا المال في مشروع بعد إعداد الدراسات اللازمة؛ وذلك حتى يدور رأس المال مع عجلة التنمية وعملية البيع والشراء، ولا تقلّ قيمته في حالة تركه دون استثمار.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :