بالفيديو.. مصري أعزل ينقضّ على إرهابي ويستولي على رشاش وقنبلة

المواطن - القاهرة

أظهر مواطن مصري شجاعة غير عادية عندما قرر مواجهة إرهابي يحمل سلاحاً بعد تنفيذه هجوماً إرهابياً على كنيسة مارمينا بمدينة حلوان جنوبي القاهرة صباح أمس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر المواطن وهو ينقض على الإرهابي بعد إصابته بطلق ناري في قدمه.

وأظهر المقطع المواطن المصري الذي يُدعى صلاح الموجي، والذي أصبح بطلاً شعبياً بعد هذه الواقعة وهو يقوم بالقبض على الإرهابي ونزع سلاحه وتفكيك قنبلة كانت بحوزته.

وقال المغردون: إن المواطن المصري الذي قبض على الإرهابي هو أحد عناصر الأمن “مخبر” مطالبين بتكريمه على هذا العمل البطولي.

وكانت واقعة الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا ومتجر يمتلكه قبطي بمدينة حلوان قد أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص من بينهم أمين شرطة وإصابة 4 مواطنين بينهم رجل أمن، ومقتل أحد منفذي الهجوم بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.

ونجحت قوات الشرطة المصرية في القبض على أحد منفذي الهجوم وخضع لجراحة عاجلة وتماثل للشفاء اليوم تمهيداً لاستجوابه.

وأدانت المملكة أمس الهجومَ الإرهابي وعبرت عن تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب.

وعبَّرت الرئاسة المصرية في بيان لها أن محاولات الإرهاب اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين.







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