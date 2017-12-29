بعد إصلاحات ولي العهد .. آبل وأمازون تستعدان لدخول السوق السعودية

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن شركتي آبل وأمازون تجريان مناقشات جادة ومتقدمة مع الجهات المختصة في المملكة للاستثمار.

وبحسب رويترز فإن شركة آبل تتفاوض مع الهيئة العامة للاستثمار، ولا تُعرف بعد تفاصيل المفاوضات، إلا أنه يُتوقع أن تحصل الشركة الأميركية على التراخيص اللازمة في شهر فبراير المقبل، وتفتتح أول متجر لها في السعودية في مطلع ٢٠١٩.

وتبيع آبل وأمازون منتجاتهما عبر وكلاء ومتاجر غير مملوكة لهما، وترغبان في وجود مباشر لهما في المملكة، بعد الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جميع الجوانب، ومنها جذب الاستثمارات الخارجية.

وسيكون دخول شركتي آبل وأمازون للسوق السعودية عامل جذب لدخول المزيد من الشركات العالمية، بخاصة في مجال التقنية، إذ إن غالبية سكان المملكة هم من فئة الشباب، وهم مهتمون بشكل كبير بالتكنولوجيا.







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