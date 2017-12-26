بلومبيرغ تكشف توقعاتها لمستقبل النفط في المملكة خلال 2023

المواطن - الرياض

كشفت شبكة بلومبيرغ الأميركية أن المملكة تتوقع زيادة إنتاج النفط من متوسط 10 ملايين برميل يوميًّا خلال 2017 إلى 11.03 مليون برميل في 2023م.

ولفتت الوكالة إلى أن المملكة تتوقع إنتاج 10.45 مليون برميل يوميًّا خلال 2020م، بما يدر 605 مليارات ريال كعائدات.

كما توقعت بلومبيرغ أن تقفز عائدات النفط في المملكة بنسبة 80% بحلول عام 2023، فيما ذكر مسؤولون أن زيادة أسعار النفط والإنتاج ستزيد العائدات من بيع النفط إلى 801.4 مليار ريال، أو ما يعادل 214 مليار دولار بالمقارنة بـ440 مليار ريال خلال 2017.







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