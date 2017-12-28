تدشين مكتب للأحوال المدنية في سجن الدوادمي

المواطن - الدوادمي

دشن محافظ الدوادمي مران بن جروان بن قويد اليوم الخميس، مكتباً للأحوال المدنية بسجن محافظة الدوادمي، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض فهد بن عبدالله المزيد، وبتواجد ممثل عن الإدارة العامة للسجون بمنطقة الرياض العميد بدر الحسين.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية فهد المزيد أن الأحوال المدنية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لكافة أفراد المجتمع بما فيهم نزلاء السجون، وسط متابعة وحرص كبيرين من قبل سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

وتابع: “يعد هذا المكتب ضمن سلسلة المكاتب التي تفتتحها الأحوال المدنية باستمرار، والمجهزة بأحدث وسائل التقنية ، والذي تقدم فيه كافة الخدمات كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية “الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق”، لضمان تسجيل الواقعات المدنية للنزلاء وعدم التأخر بذلك”.

وفي ختام حديثه، قدم المزيد شكره لمسؤولي السجن العام بالمنطقة، وفرع مركز المعلومات الوطني، على جهودهم في تسخير كافة الإمكانات لافتتاح وعمل المكتب، مؤكداً استمرار قطاع الأحوال المدنية في تجديد التعاون المثمر مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم مصالح المواطنين.







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