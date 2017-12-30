تعرَّف على أهم الأمور قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية

المواطن ـ رقية الأحمد:

تستعد المملكة، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2018، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، والتي تمَّ إقرارها خليجيًّا.

وتم تحديد ضريبة القيمة المضافة عند 5% على السلع المباعة والخدمات، والتي يمكن احتسابها عبر التطبيق الذي أطلقته هيئة الزكاة والدخل.

ويتيح التطبيق أيضًا الإبلاغ عن المنشآت المخالفة، كما يتضمّن تفصيل كل ما هو معفيّ من الضريبة.

يُذكر أنَّ الدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة، بأدنى مستوى عالمي؛ إذ تتصدّر الدنمارك القائمة العالمية بـ25%، بينما تتصدر إيطاليا قائمة مجموعة العشرين الاقتصادية بـ22%.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :