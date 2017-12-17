معيدة: التحفيز في جامعاتنا يتم بشكل خاطئ ونحن منسيون

المواطن - الرياض

ناقش برنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، مشكلة معيدين ومعيدات لا يزالون ينتظرون فرصتهم في الترقية لدرجة “محاضر” بعد سنوات من الدراسة.

وقالت أحلام، معيدة بإحدى الجامعات السعودية، في حوارها بالبرنامج: إن المعيد يتفاجأ بعد إنجاز الماجستير أنه نفس المعيد، بنفس الدرجة والمواصفات والراتب، دون أي تقدير لمجهوده في الحصول على الدرجة العلمية.

ورأت أن التحفيز في جامعاتنا يتم بشكل خاطئ، والمعيد والمحاضر طبقة منسية في الجامعات السعودية.

أما عبدالرحمن، معيد بإحدى الجامعات السعودية، فقال: “أنجزت الماجستير منذ عامين، وحتى الآن لم تأتني الترقية”.

وتابع: “أتحمل عبء المحاضر في التدريس بالفعل، لكن المميزات لا زالت مميزات معيد”.







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