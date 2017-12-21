مع البدء في إيداع دعم حساب المواطن.. كم نزل في حسابك؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

مع إعلان بدء إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، أصبح السؤال الأكثر تداولًا هو “كم نزل في حسابك”؟.. وذلك لأن قيمة دعم حساب المواطن لم تكن معروفة حتى أقل من ساعة.

وبخفة دم كبيرة لم يترك السعوديون هذا الموقف يمر مرور الكرام دون وضع لمسة طريفة عليه، ليتداول المئات منهم في وقت قصير صورة تبين خارطة المملكة وبها جملة واحدة “كم نزل في حسابك”، وكأن الشعب بأكمله يتحدث في الهاتف للاطمئنان على أحبائه.

كما ربط البعض بين عروض بعض شركات الاتصالات وبين بدء دعم حساب المواطن، حيث مزحوا بقولهم: إن الشركات كان تعلم أن الجميع سيريد الاطمئنان على أحبائه؛ لذا قدموا عروضًا للتسهيل عليهم.

وبعد ترقب 13 مليون مواطن لصرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن، بدأت البنوك السعودية اليوم الخميس في إيداع مخصصات حساب المواطن في حسابات المواطنين.

واختلفت المبالغ المودعة في حسابات المواطنين من 300 ريال وحتى 1300 ريال.

وبرنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعَدْ تقييمه قبل ذلك.

ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر سياسات برنامج حساب المواطن، على أن يتم إيداع أول دفعة الخميس، فيما تم جدولة باقي الدفعات يوم العاشر من الشهر الميلادي اعتبارًا من 10 يناير المقبل.







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