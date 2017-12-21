مع البدء في إيداع دعم حساب المواطن.. كم نزل في حسابك؟

مع إعلان بدء إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، أصبح السؤال الأكثر تداولًا هو “كم نزل في حسابك”؟.. وذلك لأن قيمة دعم حساب المواطن لم تكن معروفة حتى أقل من ساعة.
وبخفة دم كبيرة لم يترك السعوديون هذا الموقف يمر مرور الكرام دون وضع لمسة طريفة عليه، ليتداول المئات منهم في وقت قصير صورة تبين خارطة المملكة وبها جملة واحدة “كم نزل في حسابك”، وكأن الشعب بأكمله يتحدث في الهاتف للاطمئنان على أحبائه.
كما ربط البعض بين عروض بعض شركات الاتصالات وبين بدء دعم حساب المواطن، حيث مزحوا بقولهم: إن الشركات كان تعلم أن الجميع سيريد الاطمئنان على أحبائه؛ لذا قدموا عروضًا للتسهيل عليهم.
وبعد ترقب 13 مليون مواطن لصرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن، بدأت البنوك السعودية اليوم الخميس في إيداع مخصصات حساب المواطن في حسابات المواطنين.
واختلفت المبالغ المودعة في حسابات المواطنين من 300 ريال وحتى 1300 ريال.
وبرنامج حساب المواطن مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة، ما لم يُعَدْ تقييمه قبل ذلك.
ومن المقرر أن يكون رفع أول تقرير عن سير عمل برنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر أي بشهر شوال المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أقر سياسات برنامج حساب المواطن، على أن يتم إيداع أول دفعة الخميس، فيما تم جدولة باقي الدفعات يوم العاشر من الشهر الميلادي اعتبارًا من 10 يناير المقبل.
5 مشاراكات
ام وائل
حرام كانت نزلتم لكل زوجه لحلها فيه ازواج ظلم مايعطون الحرمه حقها كامل قال ايش مالك حق عندي
ربك كريم
300 ريال وش تسوي لي انسان ياخذ معاش 900 ريال القصد يشيل 700 ريال عليه اجار بيت 1000 ريال وكهربه اكثر من 300ريال بالله هذا الدعم الذي كنا ننتظر خاب الامل من جد كل انسال يعتمد علي نفسه كافي امال
ليه بس كذا
اشأم من البسوس
البكيري
انا متزوج وعدد اسرتي 5 وانا السادس وتم اضافة 300 ريال من حساب المواطن
احمد هادي محسن عطيفي
١٢٦١نزل في حسابي