مكاسب اقتصادية عديدة بعد قرار السماح لدور السينما بالعمل في المملكة

المواطن - الرياض

يزيد قرار السماح لدور السينما بالعمل في المملكة من سوق الوظائف بالسينما والتلفزيون، كما أنه يطلق الاستثمار بصناعة إنتاج وإخراج الأفلام وتعزيزها محليًّا، وهو ما يؤدي إلى ظهور مهن عديدة جديدة، مثل التمثيل والتصوير والمونتاج والإخراج وكتابة السيناريو.

وقال المستشار المالي والخبير الاقتصادي، أحمد بن عبدالرحمن الجبير: إن افتتاح دور السينما سيوفر لسوق العمل، حزمة كبيرة من الفرص الوظيفية.

ولفت إلى أن هذه الحزمة تضم وظائف، منها خدمة العملاء والمبيعات والاستقبال والتنظيم والمراقبة والدعم الفني والتصوير والإخراج والإنتاج وكذلك الترجمة والتوعية والمتابعة، بحسب “العربية”.

وأردف الجبير، أن السماح بعمل دور السينما سوف يسهم في الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي السعودي، والنمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل في ظل برامج التحول الاقتصادي 2020، والرؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار.

واستكمل الخبير الاقتصادي أن دور السينما ستفتح المجال لتوفير وظائف في قطاعات أخرى حديثة لشباب وشابات الوطن، مع إنشاء معاهد للتدريب على أعمال قطاع السينما لاكتساب المهارات اللازمة للعمل بها.

كما رأى الجبير أن قطاع السينما سيؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، ويوفر على المواطن وعائلته الكثير، مثل عناء السفر للدول المجاورة لمشاهدة عروض السينما، كما سيساهم في دعم الناتج المحلي، وزيادة إنفاق الأفراد والأسر على الترفيه والأنشطة الثقافية، ويرتفع بها في المملكة من3% إلى 6% في عام 2030 وفقًا لرؤية 2030.







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