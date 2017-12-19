وزير الشؤون البلدية: ميزانية 2018 عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي

المواطن - واس

رفع المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1439/1440هـ 2018م، والتي بلغت إيراداتها 783 مليار ريال، واعتمدت مصروفاتها بمبلغ 978 مليار ريال، مشيرًا إلى أن أرقام الميزانية، عكست، قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وحملت بشائر الخير التي ستسهم في رفع مستوى جودة حياة المواطنين في مختلف أرجاء المملكة.

وأشاد بالكلمة الضافية التي وجههّا خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- عند إعلان الميزانية العامة، والتي أكد فيها بأن ميزانية المملكة للسنة المالية 1439/1440هـ، تُعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ البلاد، وستواصل مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق “رؤية المملكة 2030” من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية، بما يحقّق تطلعات المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة.

ونوهّ وزير الشؤون البلدية والقروية، بما يحظى به القطاع البلدي من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات البلدية لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، مشيرًا إلى مصروفات ميزانية الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439/1440هـ تُقَدَّر بمبلغ (53.650.811.000 ريال) بزيادة قدرها (2.606.432.000 ريال) عما كانت عليه في العام الماضي؛ مما سيساهم في تحقيق أهداف وبرامج ومبادرات وإنجاز مشاريع التحول البلدي، التي أطلقتها الوزارة ضمن “برنامج التحول الوطني 2020″، والتي تعمل على رفع مستوى جودة الخدمات البلدية المقدّمة للمواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال، وصولًا إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في جميع أرجاء البلاد.

وفي ختام تصريحه، دعا المولى عز وجل، أن يديم على هذا الوطن المبارك نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله)، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (حفظه الله).







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