ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة في 2017

المواطن - واس

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها المصلحة العامة للجمارك في الصين اليوم الجمعة، توسع حجم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة الأميركية في عام 2017، حيث حافظ إجمالي حجم التجارة الخارجية على معدل نمو سريع، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وقال المتحدث باسم المصلحة هوانج سونج بينج، إن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية ارتفع بنسبة 13% على أساس سنوي ليسجل 87ر1 تريليون يوان (نحو 288 مليار دولار أميركي).

وتخطت الواردات والصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نسبة2ر15% في العام 2017، لتسجل 95ر3 تريليون يوان، ما يشكل 2ر14% من إجمالي حجم التجارة.







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