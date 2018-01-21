الشريان بعد استبعاد 60% من المتعاونين: الوظيفة لمن يستحقها

المواطن- الرياض

قال داود الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في تصريح صحفي اليوم: “تعليقًا على ما تم تداوله حول الاستغناء عن المتعاونين في المحطات والإذاعات، وقطاعات الهيئة الأخرى، إن ما جرى تداوله غير دقيق في تفاصيله، وغير صحيح بالجملة “.

وأضاف الشريان: يعمل في جميع قطاعات الهيئة أكثر من 2.500 موظف، يشكلون نصف عدد موظفي الهيئة، وغالبية هؤلاء المتعاونين لديهم وظيفة حكومية أخرى، فضلاً عن أن النسبة الكبيرة منهم تم توظيفهم دون مراعاة لحاجة الهيئة وفي شكل غير مهني.

وأوضح أن البقية والذين يشكلون أقل من 40 بالمائة من إجمالي عدد المتعاونين، وليس لديهم وظائف ، فيتم الآن إجراء فحص دقيق لقدراتهم ومؤهلاتهم ، وسوف يتم توظيفهم بعقود ، ومرتبات أفضل، من أجل صنع استقرار وظيفي لهم، وتطوير مهاراتهم .

واختتم الشريان تصريحه بالقول: إن هدف الهيئة من وراء هذا الإجراء منح فرصة الوظيفة لمن يستحقها، والتعامل بعدالة مع طالبي العمل، فضلاً عن أن هذ الإجراء سوف ينعكس إيجابيًا على بيئة وجودة العمل في الهيئة ، واستقرار مستقبل هؤلاء الشباب والشابات. ‎







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