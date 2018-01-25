القيادة تهنئ الحاكم العام لكومونويلث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السير بيتر كوسغروف الحاكم العام لكومونويلث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومونويلث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السير بيتر كوسغروف الحاكم العام لكومونويلث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومونويلث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.







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