بالصور.. فعاليات ثقافية وشعبية سعودية في دبلوم الاعلام الكشفي بالقاهرة

المواطن - سعيد آل هطلاء

شارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في اليوم الشعبي العربي لتبادل الثقافات وعرض المأكولات الوطنية، الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات الدبلوم المتقدمة للإعلام والتسويق الكشفي المنعقدة حاليًّا في القاهرة، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد.

وقدم وفد الجمعية، العديد من الفعاليات تضمنت الضيافة السعودية، ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، والأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضًا عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي.

وتم إعداد معرض مصور عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع، من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة، حيث وجدت تلك الفعاليات إقبالًا من المشاركين الذين يمثلون 10 جمعيات كشفية وطنية من الجمعيات الكشفية الوطنية- الأعضاء في المنظمة الكشفية العربية.







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