بالصور.. كلمة تلخص حل مشاكل أهالي 5 قرى في وادي العرج مع الطريق

المواطن - أحمد العُمري - أضم

يعاني العديد من الأهالي في 5 قرى بوادي العرج، غرب محافظة أضم، من سوء الطريق الذي يربطهم بالطريق العام، حيث أصبح هاجسًا يهدد راحتهم وطمأنينتهم، معرضًا في الوقت نفسه مركباتهم الصغيرة للتلف، فيما تلخص كلمة واحدة حل هذه القرى وهي “السفلتة”.

وحصلت “المواطن” على صور أظهرت جهود عدد من الشباب الحثيثة والمستمرة في صيانة الطريق.

وأكد الشباب، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه يتعرض بعد أعمال الصيانة التي تقوم بها بلدية أضم إلى الدمار بسبب المركبات الكبيرة والأمطار والسيول.

وأوضح الأهالي أن الطريق الترابي الذي يربط قرى مشهور والدبول والحريقة ومقتم والفرضة بالطريق العام بالمحضر وبمسافة تصل 3 كم يتسبب باستمرار في إتلاف مركباتهم لاسيما الصغيرة منها.

وتابع الأهالي أن الطريق به أجزاء وعرة تحتاج إلى عناية شبه أسبوعية والحل الوحيد لإنهاء تلك المعاناة هو “سفلتة” الطريق بالكامل، مؤكدين أن الأمل عنوان تمسّكهم بما وعد به رئيس بلدية أضم المهندس سليمان الذيبي أثناء زيارته للقرية في شهر 2 الماضي برفع المعاناة عنهم وتوفير الخدمات لهم.







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