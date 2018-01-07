بالفيديو.. أمانة جدة تتفاعل مع مواطن عثر على لحوم متقرحة بأحد مطاعم المندي الشهيرة

المواطن - أحمد حسن

كشف مواطن بمقطع فيديو، عن عثوره على لحوم متقرحة بأحد مطاعم المندي الشهيرة في حي الصفا، وعلى الفور قام بنشر المقطع على مواقع التواصل، حيث تفاعلت معه أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد.

وكشفت الأمانة أنه تم تحليل المقطع المصور للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، وأشارت إلى أن نظام البلاغات لم يرصد أي بلاغ بهذا الشأن.

وأضافت الأمانة أنه تم توجيه مراقبي البلدية لتفتيش المطعم، حيث تم رصد بعض المخالفات الصحية، لكنها ليست على اللحوم، لافتة إلى أنه تم أخذ عينات لفحصها في المختبر، وبانتظار نتائج الفحص المخبري.







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