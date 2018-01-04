بالفيديو.. القادسية يُطيح بجدة في كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة القادسية وجدة ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدَّم جدة أولًا عن طريق لاعبه مجدي الجهني في الدقيقة العاشرة، ليُسجل عبدالمحسن فلاته هدف التعادل لصالح القادسية في الدقيقة 35، قبل أن يُضيف زميله إلتون خوزيه الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وأضاف إلتون خوزيه الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق القادسية في الدقيقة 81، وينجح حسن الجبيري في تقليص الفارق لصالح جدة في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/2.

وأصبح القادسية خامس المتأهلين إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سبقه كل من الخليج، الاتفاق، الوحدة والعروبة.







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