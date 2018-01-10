بالفيديو.. شاعر يهين وافد .. والعمل تتدخل بإحالته لإدارة الاتجار بالأشخاص

المواطن ـ رقية الأحمد

“متى استعبدّتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارًا”، عبارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشهيرة هي ردُّ الفعل الوحيد على مقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار استهجانًا واسع النطاق، ما دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التدخل العاجل، عبر إحالة الملف إلى إدارة الاتجار بالأشخاص، بغية اتّخاذ الإجراء الرسمي.

المقطع، يوثّق لحظة تبجّح رب عمل، يتابعه أكثر من نصف ملون مغرّد على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة؛ لكونّه شاعرًا، وتفاخره، بأنّه يستطيع أن يبقي سائقه واقفًا بصمت حاملًا فنجان القهوة له، مشيرًا إلى أنَّ “أي اعتراض منه سيقابل بالترحيل الفوري”.

النشطاء، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم، الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، استنكروا هذا التصرّف بشدة، لاسيّما لما فيه من امتهان لكرامة العامل الوافد، لافتين إلى أنَّ “بعض الناس لا يدركون أنَّ هذا الإنسان جاء ليعمل بأجر، وليس ليستعبد”.

واتّفق المواطنون على أنَّ “زمن العبودية انتهى، والدنيا دوارة”، متمنّين “محاسبته ليعرف حجمه”، لافتين إلى أنّه “على الرغم من أنَّ المواطن في المقطع، هو من شعراء إحدى القبائل الشهيرة في المملكة، إلا أنَّه لا يمثّل إلا نفسه، لاسيّما في هذا الفعل الخالي من الإنسانية، الأقرب للهمجية”.

وأكّد المواطنون أنَّ “الكبر ليس من شيم الرجال، وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك”، مشيرين إلى أنَّ “هذا التصرف بالذات نقيض لرجولة، يدل على صغر قيمته وذاته، مهما حاول يضبط العقال والغترة ويكون في أبهى طلة، يبقى ضعيف”.

ووجّه النشطاء رسالتهم إلى بطل هذا الفعل المشين، قائلين له: “الله الذي أعطاك النعمة، ويقدر على أخذها منك، التكبر والتسلط ما نفع فرعون ولا غيره”.

وشدّد المواطنون، على أنَّ هذا التصرّف الفردي لا يمثّل المملكة العربية السعودية ومواطنيها، مطالبين بمحاسبته، وعدم الاكتفاء باعتذار يطلقه في مقطع آخر متداول، أو حفنة مال يلقي بها للعامل الوافد فينفي عنه الإهانة، متّفقين على أنَّ “المملكة عرفت بالعدل، والقيم الإنسانية النبيلة، حتى صارت شمسًا وضّاءة في العالم أجمع”.







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