بالفيديو.. لماذا اعتذر الفالح عن تصريحاته بشأن حساب المواطن ؟

المواطن ـ رقية الأحمد:

أعرب وزير الطاقة والثروة المعدنية، عن اعتذاره بشأن تصريح سابق أدلى به، عن برنامج حساب المواطن.

وقال الفالح، خلال حواره مع الإعلامي خالد المدخلي، الخميس 4 كانون الثاني/يناير الجاري، “أعتذر عن تصريح سابق تحدثت به عن حساب المواطن، في عام 2016 وخلال الاستعداد لميزانية 2017”.

وشدّد وزير الطاقة والثروة المعدنية على أنَّ “حساب المواطن منظومة ديناميكية لا يجب أن نستعجل في إصدار الحكم عليها”.

وأكّد أنَّ “إصلاح الأسعار جعل من المملكة منظومة استثمارية جاذبة، بسبب دقة التوقع لما سيكون عليه الاقتصاد في المستقبل”.

يذكر أنَّ الوزير الفالح، قال في الحديث الذي اعتذر اليوم الخميس عنه، إنّه “رغم زيادة الأسعار والضرائب، إلّا أنَّ المواطنين سيكونون هم الرابحون من خلال حساب المواطن، الذي سيستطيعون من خلاله توفير الأموال”.







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