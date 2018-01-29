بالفيديو والصور.. مكب نفايات بلدية أحد رفيدة يهدد حياة الأهالي

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة

شكّلت أدخنة مكب النفايات المؤكسدة، الذي وضعته إدارة بلدية أحد رفيدة السابقة، ما يشبه السُحبَ الكثيفة التي تُمطر سمومها على سكان القرى المجاورة وبعض المحافظات ومراكزها.

وتصل مسافة انتشار تلك الأدخنة من مكب النفايات لأكثر من ١٥ كيلومتراً في جميع الاتجاهات.

كما أحدث هذا المكب تلوثاً للمياه، خاصة مع وقت الأمطار وجريان السيول نتيجة تجمع عدد من الأودية في هذا الموقع ومن ثم تنحدر باتجاه سد تندحة الذي تستخدمه الإدارات الحكومية في عمليات الري والاستخدامات الأخرى.

وذكر السكان القريبون من هذا المرمى والمكب أن الأدخنة تسببت بأضرار صحية لهم ولعائلاتهم، وأضرت كذلك بمواشيهم ومزارعهم وأصبح مكاناً لتجمّع مجهولي الهوية وللزواحف السامة والحيونات الضالة، وقالوا إن هنالك أوامر تقضي بنقل هذا المكب والمرمى من هذا الموقع، ولا نعلم أين اختفت تلك الأوامر ومَن يكون وراء إخفائها.

وناشد المواطنون الجهات المسؤولة بسرعة التحرك وإنقاذ الموقف قبل تفاقم الأمر وحدوث كارثة بيئية.







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