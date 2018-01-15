بعد عام من المعاناة شركة زين تستجيب لأهالي بيضان بالباحة

المواطن – وليد الفهمي – الباحة

بعد أكثر من عام من نشر معاناة أهالي مركز بيضان في الباحة مع شركة زين، عبر صحيفة “المواطن” بعنوان “أهالي مركز بيضان بالباحة يشكون ضعف شبكة الاتصال.. و”زين” تلزم الصمت! “ أعادت الشركة البهجة للأهالي بخدمات لم تخطر ببالهم.

وفي التفاصيل أكد الأهالي لـ”المواطن” أن الشركة سارعت إلى تفعيل خدمة 4G بلس بسرعات عالية وخدمة أفضل من السابق بفارق كبير .

وكانت “المواطن” قد سلطت الضوء على معاناة الأهالي من بطء شديد في الشبكة لشركة “زين” داخل وخارج منازلهم، وانعدامها بشكلٍ كبيرٍ داخل المنازل، مشيرين إلى أنه من يحتاج للاتصال يضطر للخروج إلى خارج البيوت أو الصعود للأسطح.

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