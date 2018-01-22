بعد وفاة 7 أطفال حرقًا .. قرار عاجل من محمد بن راشد

المواطن - متابعة

وجه الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بشكل عاجل بوجود أنظمة حماية من الحرائق في بيوت المواطنين على أن تتحمل الدولة تكلفتها بالنسبة لغير القادرين.

يأتي ذلك بعد وفاة 7 أطفال في حريق منزل في الفجيرة، وهم أربعة أولاد و3 بنات، تتراوح أعمارهم من 5 إلى 13 عاما، إثر اختناقهم بسبب حريق اندلع في منزلهم.

وقال ابن راشد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: وجهنا الْيَوْمَ الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين . على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع . المواطن أغلى ما نملك. وحياته حياة للوطن . وأمنه وسلامته أولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا.

وكان حاكم دبي قد نعى الأطفال في وقت سابق بقوله: فجعنا الْيَوْمَ بوفاة سبعة من أطفالنا في حادث حريق منزلي .. تعازينا الحارة لشعب الإمارات في وفاة شوق وخليفة وأحمد وعلي وشيخة وسارة وسمية أبناء سعيد الصريدي . إنَّا لله وإنا إليه راجعون . مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله . في الفردوس مثواكم إن شاء الله.

كذلك نعى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأطفال ضحايا الحادث عبر حسابه على “تويتر”، بقوله: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وببالغ الحزن والأسى تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة 7 من أبناء أسرة الصريدي في حادث اختناق في الفجيرة، وبهذا المصاب نشاطر ذوي الأسرة مشاعر الحزن والألم، معربين عن تعازينا ومواساتنا القلبية لهم، داعين الله أن يمن على المتوفين بالرحمة ويلهم أهلهم الصبر والسلوان”.







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