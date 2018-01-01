تغريدة من حساب المواطن تكشف دلالة مهمة وسعيدة للمستفيدين

المواطن - الرياض

أتت التغريدة الأخيرة لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حاملةً طمأنة كبيرة للمستفيدين من الدعم.

وأكد حساب المواطن أن قيمة الدعم المُقدم للمستحقين تتم مراجعتها دوريًّا بهدف مواكبة أي تأثير إضافي ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية.

وتأتي التغريدة لبرنامج حساب المواطن في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار البنزين في السعودية، لتحمل دلالة مهمة مفادها أن حساب المواطن يتابع تأثير هذه الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.

ومراجعة الدعم من جانب حساب المواطن يعني أن المبلغ قد يزيد عن مبلغ الإيداع في الدفعة الأولى، وهذا بحسب تأثير الإصلاحات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشهد الشهر الأول من العام الجديد إيداع الدفعة الثانية من الدعم المخصص في برنامج حساب المواطن، وسيشمل من أتم التسجيل وأنهى الإجراءات قبل يوم 16 ديسمبر الماضي.

وأودع حساب المواطن الدفعة الأولى في 21 ديسمبر الماضي، وبلغت 2 مليار ريال استفاد منها 10.7 مليون مواطن بنسبة 82% من المسجلين في البرنامج.







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