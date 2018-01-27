جامعة جدة تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا

المواطن- واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة عن بدء التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا، اعتبارًا من يوم غد الأحد، عبر بوابة القبول الإلكترونية بموقع العمادة.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة جدة، الدكتور عبدالله بن عقال المزروعي، أن التقديم سيكون لجميع الراغبين الذين تنطبق عليهم شروط القبول بهذه البرامج وآلية القبول والمفاضلة وأيضًا التقويم الزمني لإجراءات القبول.

وبين أن البرامج المطروحة تضم برامج أكاديمية عامة، وبرامج تنفيذية ومهنية خاصة، ومن بينها برامج نوعية ومميزة تتاح لأول مره بالجامعات السعودية ومعتمدة بوزارة الخدمة المدنية، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل والاحتياجات المستقبلية للمشروعات الوطنية الكبرى وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكد المزروعي أن جامعة جدة تسعى من خلال هذه البرامج إلى إتاحة الفرصة للراغبين في إكمال دراساتهم العليا، كما تهدف إلى استقطاب الكوادر المؤهلة التي تطمح إلى تطوير قدراتها وزيادة المستوى العلمي لها، متمنيًا للمتقدمين التوفيق والنجاح.







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