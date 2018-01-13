حساب المواطن.. ماذا يعني مكتمل كليًّا بدون الحاجة للمرفقات؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد حساب المواطن أن جملة “مكتمل كليًّا دون الحاجة لمرفقات” الخاصة بحسابات المستفيدين تعني أنه تم التحقق من صحة الآيبان البنكي.

وأجاب حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج “حساب المواطن” بموقع “تويتر” على تساؤل مواطنة قالت فيه: “ماذا يعني مكتمل كليًّا بدون المرفقات؟”، حيث أوضح أنها تعني “مكتمل كليًّا دون الحاجة للمرفقات تعني بأنه تم التحقق من صحة الآيبان البنكي، والطلب مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مرفقات”.

وفي سياق متصل، رد حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج حساب المواطن على مواطن آخر لم يتم إيداع الدعم في حسابه، وقال: “استيفاؤك لشروط الأهلية لا يعني الاستحقاق؛ فالاستحقاق يعتمد على عدة عوامل (عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، والدخل الإجمالي للأسرة)، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية”.







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