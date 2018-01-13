حساب المواطن يجيب على سؤال مهم حول الراتب بعد خصم قرض السكن

المواطن - عبدالرحمن دياب

رد حساب خدمة العملاء، التابع لبرنامج “حساب المواطن” بموقع “تويتر”، على تساؤل مواطن حول المرتبطين بقروض سكنية، هل يجب أن يضعوا راتبهم كاملًا أم بعد خصم قيمة القسط الشهري؛ حيث إن المتبقي يمثل دخلهم الحقيقي.

وأجاب حساب خدمة عملاء حساب المواطن بقوله: إنه يجب الإفصاح عن “الراتب الإجمالي” مع البدلات قبل أي خصومات، وذلك حسب ما هو موضح في تعريف الراتب.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعاد حساب المواطن التذكير بوسائل التواصل معه للرد على استفسارات المستفيدين وراغبي التسجيل والمعترضين.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتر: يستقبل حساب المواطن اتصالاتكم واستفساراتكم عبر قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال (19912) من الأحد إلى الخميس من 8ص إلى 10م، حساب خدمة العملاء @Citize_-care على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1م إلى 11م، البوابة الإلكترونية (هنا) على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يفتح حساب المواطن باب الاعتراض على قيمة الاستحقاق لمستفيدي الدفعة الثانية يوم الاثنين المقبل.

وتنص إجراءات حساب المواطن على فتح باب الاعتراض على قيمة الاستحقاق في اليوم الخامس بعد إيداع الدفعة المستحقة.

وأودع حساب المواطن الدفعة الثانية يوم 10 يناير الجاري، وبلغت 2.1 مليار ريال استفاد منها 11 مليون مواطن ومواطنة.

وكان حساب المواطن قد دعا الراغبين في الاعتراض على قيمة الاستحقاق إلى استخدام حاسبة الدعم الافتراضية التي تم توفيرها على موقع البرنامج.

ودعا حساب المواطن إلى التأكد من أمرين قبل تقديم الاعتراض على قيمة الاستحقاق، وهما:

التأكد من إدخال نفس الدخل الذي تم اعتماده عند التسجيل للمرة الأولى في البرنامج.

التأكد من أهلية كل الأفراد التابعين للحصول على الدعم وفق السياسات المعلنة.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.







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