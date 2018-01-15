حساب المواطن: يلزم الإفصاح عن مكافأة الطلاب ضمن الدخل

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد حساب المواطن، أنه يلزم الإفصاح عن مكافأة الطلاب من ضمن الدخل الخاص بالمستفيدين من دعم البرنامج.

ولفت حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج “حساب المواطن” على موقع “تويتر”، أنه يتم اختيار نوع ومصدر الدخل في خانة “غير ذلك”.

وجاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن حول “هل يتم إضافة المكافأة الجامعية ضمن الإفصاح على الدخل في التسجيل أم لا؟”.

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي يجب على المستفيدين المؤهلين للحصول على الدعم لكن لم يتسلموه القيام بها للتأكد من السبب.

ونشر حساب المواطن إنفوجرافيك يوضح باختصار الإجراءات التي يجب القيام بها في حال كون الشخص مؤهلًا ولكن لم يصله الدعم، وهي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن على الإنترنت.

الذهاب إلى ملخص المدفوعات للتأكد من وجود مدفوعات.

في حال عدم وجود مدفوعات يعني ذلك أن مجموع دخل الأسرة أعلى من الحد المسموح به للحصول على دعم حساب المواطن.

وأتاح برنامج حساب المواطن عبر موقعه على الإنترنت الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب المواطنون فيه موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

وقال حساب المواطن: إنه لمعرفة قيمة الدعم المستحقة من حساب المواطن يمكنكم الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة على الرابط التالي (هنا).

ودعا حساب المواطن إلى التأكد من أمرين قبل تقديم الاعتراض على قيمة الاستحقاق، وهما:

التأكد من إدخال نفس الدخل الذي تم اعتماده عند التسجيل للمرة الأولى في البرنامج.

التأكد من أهلية كل الأفراد التابعين للحصول على الدعم وفق السياسات المعلنة.

ويمكن الوصول إلى ضوابط الدعم في حساب المواطن من خلال الرابط التالي (هنا)







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