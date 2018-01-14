رسالة الموت تصل هواتف سكان هاواي.. والبيت الأبيض يوضح!

المواطن - متابعة

وصل سكان ولاية هاواي الأميركية رسالة عبر الهواتف النقالة من إدارة الطوارئ تحذرهم من صاروخ باليستي انطلق صوب الولاية، وتطلب منهم إيجاد ملجأ فورًا.

وأكد البيت الأبيض أن الرسالة الرسمية التي تلقاها سكان هاواي بشأن هجوم صاروخي، هي محض “تدريب”، لكن الرسالة أرسلت بالخطأ.

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لينزي والترز، إلى أنه “تم إطلاع الرئيس على تدريب ولاية هاواي على إدارة الطوارئ. إنه محض تدريب للولاية”.

وصرح رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، أجيت باي، بأن اللجنة فتحت “تحقيقًا شاملًا بشأن التحذير الطارئ، الذي أرسل بشكل خاطئ، من أن صاروخًا باليستيًا جرى توجيهه إلى هاواي”.

والرسالة التي تلقاها سكان ولاية هاواي الأميركية من إدارة الطوارئ تقول: “تم إطلاق صاروخ باليستي باتجاه هاواي.. ابحثوا عن أقرب ملجأ.. هذا ليس تدريبًا”.







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